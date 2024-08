Autor: Analgesic Productions

Vývojáři včera otevřeli hru Anodyne 2: Return to Dust. Je to 3D běhací a skákací hra, která používá Unity. Je stále dostupná na Steamu nyní (do 19 hodin) ještě ve slevě za 7,80 eur.





Zdrojové kódy včetně všech potřebných assetů jsou na GitHubu. Licence je vlastní a není zcela open source, protože má jistá omezení. Je inspirovaná licencí hry VVVVVV. Nicméně umožňuje si celou hru zkompilovat.

(zdroj: gamingonlinux)