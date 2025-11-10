Root.cz  »  Hry  »  Hra Battlestar Galactica: Deadlock bude stažena z prodeje

Hra Battlestar Galactica: Deadlock bude stažena z prodeje

Jan Fikar
Dnes
Battlestar Galactica Deadlock Autor: Slitherine Ltd.

Tahová strategie Battlestar: Galactica Deadlock podle oblíbeného Sci-fi seriálu Battlestar Galactica bude stažena z prodeje na všech platformách počínaje 15. listopadem a to včetně všech DLC. Nevíme přesně, co k tomuto kroku vedlo. Patrně jde o vypršení časově omezených autorských práv.

Pokud již hru vlastníte, můžete ji i nadále hrát. Nepůjde již však zakoupit. Na GOG.com je v současnosti se slevou 70 %. Hru jste mohli také v minulosti získat zdarma, naposledy letos v létě.

(zdroj: gamingonlinux)

Zdroj: Youtube.com
Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

