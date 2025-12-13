Root.cz  »  Hry  »  Hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je na Epic Store zdarma

Hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je na Epic Store zdarma

Společnost Epic Games oznámila další bezplatnou hru v obchodě Epic Games Store. Nejde o nic menšího než o Hogwarts Legacy. Hra z roku 2023 od Avalanche Software je obrovským hitem, prodalo se jí více než 30 milionů kopií a rok zakončila jako nejprodávanější hra ve Spojených státech, kde porazila dokonce i Call of Duty. Hru je nyní možné až do čtvrtka 18. prosince získat v obchode Epic Store zdarma.

Hogwarts Legacy je akční RPG zasazené do světa Harryho Pottera, odehrávající se na konci 19. století, tedy před událostmi knih a filmů. Hráč vytvoří vlastního studenta čarodějnické školy v Bradavicích, navštěvuje hodiny, učí se kouzla, alchymii a létání na koštěti, prozkoumává rozsáhlé prostředí hradu i okolních oblastí — od Zakázaného lesa po vesnici Prasinky. Příběh se zaměřuje na odhalování starodávného tajemství a na morální volby, které ovlivňují směřování děje, přičemž systém schopností a výbavy umožňuje silně přizpůsobit styl hraní.

Technické zpracování hry kombinuje detailní grafiku, atmosférickou hudbu a dynamické souboje s magií; některé verze nabízejí i režimy pro vylepšený výkon a vizuální kvalitu. Hra si vysloužila pozornost díky schopnosti vtáhnout fanoušky do známého světa s novými postavami a lokacemi, ale současně čelila debatám o autorech a etice náležející k širším souvislostem franšízy. Jde o zážitek určený především milovníkům otevřených herních světů a fanouškům kouzelnického univerza.

