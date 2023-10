Autor: Pendulo Studios, YS Interactive

Na GOG.com právě probíhají Halloweenské slevy a při té příležitosti můžete získat hru Blacksad: Under the Skin zdarma. Hra je detektivní adventura ve které hrajete kočičího soukromého detektiva Johna Blacksada a vyšetřujete úplatkářskou aféru v New Yorku.





Hra je dostupná bez DRM jen pro Windows a macOS, ale funguje dobře v Linuxu s Protonem. Akce potrvá do pondělí do 15 hodin našeho času.