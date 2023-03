Autor: Elden Pixels

Na serveru GOG.com probíhají jarní slevy a k této příležitosti zde můžete zdarma získat hru Alwa's Awakening. Jde o pixelovou adventuru 2D skákačku, ve které také řešíte různé hlavolamy. Hra je dostupná nativně pro Linux, macOS a Windows.





Akce potrvá do čtvrtka 30. března do 15 hodin našeho času. Poté do konce jarních slev 3. dubna bude na GOG.com zřejmě ještě jedna nebo dvě hry zdarma.