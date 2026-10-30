Root.cz  »  Hry

Hra na Steamu zdarma Hexologic

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hexologic Autor: MythicOwl
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Na Steamu je možné zdarma získat hru Hexologic. Jde o řešení logických hádanek na políčkách ve tvaru šestiúhelníků. Ke hře hraje relaxační hudba.

Hra je dostupná nativně pro Linux a Windows. Akce končí v sobotu 31. října v 18 hodin našeho času.

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



!nové školení! WAZUH: základy bezpečnostního monitoringu
VÍCE INFO