Hra na Steamu zdarma Hexologic

Na Steamu je možné zdarma získat hru Hexologic. Jde o řešení logických hádanek na políčkách ve tvaru šestiúhelníků. Ke hře hraje relaxační hudba.
Hra je dostupná nativně pro Linux a Windows. Akce končí v sobotu 31. října v 18 hodin našeho času.
Na Steamu je možné zdarma získat hru Hexologic. Jde o řešení logických hádanek na políčkách ve tvaru šestiúhelníků. Ke hře hraje relaxační hudba.
Hra je dostupná nativně pro Linux a Windows. Akce končí v sobotu 31. října v 18 hodin našeho času.
První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.