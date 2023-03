Autor: Bedtime Digital Games

Akční adventuru Figment je nyní možné získat zdarma. A to jak na Steamu tak bez DRM na GOG.com. Hra je nativně pro Linux. V surrealistickém světě hrajete za Dustyho (asi kočka) a jeho kamaráda Pipera (asi papoušek). Řešíte hádanky a bojujete s nočními můrami.





Hra je zdarma do čtvrtka 9. března do 17 hodin našeho času a je to kvůli reklamě na druhý díl Figment 2: Creed Valley, který má právě ve čtvrtek vyjít.





(zdroj: gamingonlinux)