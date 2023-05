Autor: Curve Games

V obchodě Fanatical.com je možné získat zadarmo hru Hotshot Racing. Jde o retro závodní hru, kterou můžete hrát sami, nebo ve 4 na rozdělené obrazovce, nebo v 8 po síti.





Hra je distribuovaná jako klíč do Steamu a podporuje jen Windows. Má ale však dobré hodnocení na ProtonDB, mělo by tedy být možné ji hrát i v Linuxu. Akce potrvá do čtvrtka 18. května do 1 hodiny v noci našeho času.