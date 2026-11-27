Na serveru GOG.com je možné zdarma získat hru Dead Age II. Jde o tahovou RPG, kde bojujete se zombíky.
Hra je distribuovaná bez DRM pro Linux, macOS i Windows. Akce potrvá do pondělí do 15 hodin našeho času.
Na serveru GOG.com je možné zdarma získat hru Dead Age II. Jde o tahovou RPG, kde bojujete se zombíky.
Hra je distribuovaná bez DRM pro Linux, macOS i Windows. Akce potrvá do pondělí do 15 hodin našeho času.
První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.