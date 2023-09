Hra zdarma na GOG.com: The Night of the Rabbit

Autor: Daedalic Enterteinment

Obchod GOG.com (původně Good Old Games) slaví 15 let. Při této příležitosti jsou v obchodě slevy a je možné získat klikací adventuru The Night of the Rabbit zdarma. Ve hře jste mladý Jerry a sledujete bílého králíka do magického lesa myší. Hra je založena na předloze Matthiase Kempkeho. Tyto příběhy jsou součástí hry jako bonus.





Hra je distribuovaná bez DRM pro Windows a macOS. Ale má dobře fungovat i v Linuxu s Protonem i Wine. Akce potrvá do pondělí do 15 hodin našeho času.







(zdroj: gaminngonlinux)