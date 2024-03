Hra zdarma na Steamu Space Crew: Legendary Edition

Autor: Runner Duck

Na Steamu je možné získat hru zdarma Space Crew: Legendary Edition. Ve hře sestavujete posádku vesmírné lodi a vylepšujete samotnou loď. S ní pak bojujete proti mimozemšťanům a androidům. Hra je nativně pro Linux, Windows a macOS





Akce potrvá až do čtvrtka 14. března do 10 hodin. Jde o slevovou akci vydavatelství Curve Games. Už jsme tu hru s velmi podobnou tématikou od stejného vydavatelství a stejných vývojářů měli. Byla to hra Bomber Crew. Ta v současnosti není sice zdarma, ale se slevou 90 % je možné ji koupit za necelé 2 eura.