Humble Bundle spojuje knihy o Raspberry Pi, hrách a domácím bastlení

Raspberry Pi připravilo ve spolupráci s Humble Bundle balík 15 elektronických knih věnovaných jednodeskovým počítačům, bastlení a hrám. Nabídka s názvem „Humble Tech Book Bundle: Raspberry Pi Cyberdecks, Retro Games, and More“ je dostupná do 1. prosince do 19:00 GMT. Cena je dobrovolná minimem jsou 4 libry (5 dolarů). Za 19 liber (25 dolarů) a více získá čtenář všech 15 titulů.
Mezi novinky patří Raspberry Pi Guide to Cyberdecks 2027, která představuje přenosné, upravitelné počítače inspirované kyberpunkem a nabízí návody na vlastní stavbu. Kniha je připravená exkluzivně pro tento balík a před plánovaným vydáním začátkem roku 2027 ji lze získat pouze touto cestou.
Další tituly se věnují retro hraní, projektům s Raspberry Pi a umělé inteligenci nebo inspiraci pro domácí dílnu. Nechybí ani Official Raspberry Pi Beginner’s Guide a ročenka Raspberry Pi Official Annual 2027 s přehledem návodů, projektů a zařízení z ekosystému Raspberry Pi.
Knihy jsou k dispozici ve formátech PDF a ePub, bez restriktivní DRM ochrany, takže je lze číst na počítači, čtečce i telefonu. Podle Raspberry Pi dosahuje běžná celková cena všech titulů až 255 liber (341 dolarů); část výtěžku půjde na podporu Raspberry Pi Foundation.