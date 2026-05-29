Root.cz  »  Byznys

IBM a Red Hat spouštějí projekt Lightwell pro zabezpečení dodavatelského řetězce

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lightwell Autor: IBM

Společnost IBM a její dceřiná společnost Red Hat oznámily projekt Lightwell, společnou iniciativu podpořenou investicí ve výši 5 miliard dolarů a týmem více než 20 000 vývojářů. Cílem projektu je řešit rostoucí provozní rizika, kterým čelí firemní digitální infrastruktura, a to prostřednictvím systematického zabezpečení open-source softwaru v rámci podnikových dodavatelských řetězců.

Jádrem této iniciativy je zřízení „podnikového informačního centra“, které využívá umělou inteligenci k posílení bezpečnosti softwaru. Systém bude pomocí umělé inteligence identifikovat, třídit, upřednostňovat a ověřovat zranitelnosti a opravy v rámci open-source softwaru. Vývojáři zapojení do projektu se budou soustředit na aktivní údržbu v rámci upstreamu ve spolupráci s lídry open-source komunity, na hromadné prověřování zranitelností s podporou umělé inteligence a na vývoj bezpečných oprav a vydávání nových verzí.

Rozsah tohoto projektu odráží rozsáhlé využívání open source softwaru ve firemním prostředí. Samotná společnost IBM uvádí, že v současné době využívá ve všech svých pobočkách více než 62 000 open-source balíčků. Open source je páteří dnešní digitální ekonomiky a základem moderní umělé inteligence. Nacházíme se v rozhodujícím bodě, pokud jde o to, jak se tento systém buduje, zabezpečuje a škáluje, uvedl Arvind Krishna, předseda představenstva a generální ředitel společnosti IBM. 

Projekt Lightwell má za cíl nový model v tomto odvětví, který spojuje umělou inteligenci, technické znalosti a důvěryhodnou spolupráci a měl by zajistit bezpečnost open source softwaru již u jeho zdroje a v celém dodavatelském řetězci. Mezi první účastníky projektu Lightwell patří Bank of America, BNY, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, State Street, Visa a Wells Fargo.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Samsung vám opraví televizor během jednoho pracovního dne

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR

Rostlinný nápoj není to samé co mléko. Nač si dávat pozor

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Polovina internetového provozu jde šesti společnostem „MAMAAN“

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Eset do inovací v AI nasype miliardu korun

Biologická léčba dala mámě tří dětí šanci neztratit zrak

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Nova následuje Primu a zakazuje přetáčení reklam

Starlink v Evropě zrychlil o 45 %, v Česku konkuruje fixním sítím

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc