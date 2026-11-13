IBM chce příští rok zpřístupnit kvantový počítač s 1040 qubity

IBM plánuje v roce 2027 zpřístupnit uživatelům kvantový systém složený ze dvou propojených procesorů Nighthawk r3. Každý má mít 520 programovatelných qubitů, dohromady tedy půjde o systém s 1040 qubity. Firma tím chce umožnit složitější výpočty, než jaké zvládají její současné procesory.
Nighthawk r3 má oproti předchozí generaci zachovat rychlou architekturu a propojení qubitů do čtvercové mřížky, novinkou budou také speciální spojky mezi čipy. Ty mají umožnit propojit samostatné procesory do většího celku.
IBM už dříve testovala propojování procesorů Nighthawk pomocí těchto spojek a také chladicí moduly pro větší systémy. Jejich propojení je důležité, protože cesta k výkonnějším kvantovým počítačům nemusí vést jen přes zvětšování jednotlivých čipů, ale také přes spojování více procesorů do jednoho systému.
Oznámení navazuje na výsledky současného Nighthawk r2. Podle IBM na něm zákazníci a partneři provedli více než 34 miliard kvantových obvodů a v některých úlohách naměřili až devatenáctinásobné zrychlení oproti předchozím procesorům IBM. Jde o výsledky konkrétních aplikací a srovnání uváděné firmou, nikoli o obecné zrychlení všech výpočtů.
IBM zároveň rozvíjí platformu, která propojuje kvantové výpočty s klasickými počítači. Ty jsou potřebné například pro zpracování výsledků a práci s chybami kvantových výpočtů. Plánovaný systém s více než tisícovkou qubitů je tak jedním z kroků firmy k větším a výkonnějším kvantovým počítačům.