IBM vydává více než 1000qubitový procesor a plán na opravu chyb

Autor: IBM

Společnost IBM oznámila, že vyrobila dva kvantové systémy, jejichž uvedení na trh plánovala na rok 2023. Jeden z nich je založen na čipu s názvem Condor, který je největším dosud vydaným kvantovým procesorem založeným na transmonech, s 1 121 funkčními qubity.





Druhý je založen na kombinaci tří čipů Heron, z nichž každý má 133 qubitů. Menší čipy, jako je Heron a jeho nástupce Flamingo, budou hrát klíčovou roli v kvantovém plánu společnosti IBM, který byl dnes také významně aktualizován.





Téměř každý krok práce s qubitem je náchylný k chybám. Nastavení jeho počátečního stavu, udržování tohoto stavu, provádění operací a čtení stavu může způsobit chyby, které brání kvantovým algoritmům v dosažení užitečných výsledků. Každá společnost vyrábějící kvantový hardware se proto zaměřuje především na omezení těchto chyb.

IBM tvrdí, že bude do konce desetiletí disponovat qubity s opravou chyb, což umožňují vylepšení jednotlivých qubitů provedená v průběhu několika iterací čipu Flamingo. To umožní spolehlivě provádět kvantové algoritmy, které jsou mnohem složitější než cokoli, co můžeme dělat dnes. Podle vývojářů IBM to ale stále neohrozí dnešní šifrovací algoritmy.