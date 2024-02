ICANN navrhuje doménu .internal pro vnitřní použití v neveřejných sítích

Autor: Depositphotos

Organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) navrhla rezervovat novou doménu nejvyšší úrovně (TLD), která by nikdy nebyla delegována v kořenové zóně globálního stromu DNS. Jedná se o doménu .internal, která by byla vyhrazena pro použití v interních sítích.





Řada firem a domácností používá nejrůznější vymyšlené domény, které nejsou v kořenové zóně. Nutí tím veřejné DNS resolvery zpracovávat a odmítat dotazy na domény používané pouze interně. Zároveň tím provozovatelé riskují, že jimi používaná doména se objeví v kořenové zóně a dojde tak ke kolizi.





Už nyní existuje doména .local definovaná v RFC 6762, ale ta je rezervovaná pro použití s mDNS. V běžném DNS provozu by se tedy objevovat neměla, aby opět nedošlo ke kolizi. Zvažováno bylo původně celkem 35 různých variant, přičemž například .domain byla zamítnuta kvůli přílišné obecnosti. Varianta .private má zase několik různých výkladů a v uživatelích by mohla vzbudit nezamýšlený dojem vyšší míry soukromí.

ICANN nyní sbírá k návrhu zpětnou vazbu a chce zvážit všechny připomínky předložené v průběhu tohoto veřejného připomínkového řízení. Výsledek řízení o veřejných připomínkách bude předložen radě ICANN, která zváží, zda doménové jméno vyhradí, nebo přijme jiné opatření.