IceWM 3.1 s automatickým seskupováním stejně pojmenovaných oken

Relativně krátce po trojkové verzi IceWM přichází aktualizace zavádějící do tohoto oblíbeného desktopu předvolbu oken umožňující automaticky seskupovat aplikační okna se stejnou hodnotou tohoto atributu „frame“ do jediného okna. Dále IceWM 3.1 zobrazuje indikátory přítomnosti panelů (tabs), a to v popisku okna. Klikáním na tuto horní lištu lze přepínat mezi uvedenými panely.





Popisky lišt jsou nově zachovány i po restartu, vylepšeno je chování Alt+Tab (právě pro okna s více panely) a tvůrci také upravili build systéme CMake.