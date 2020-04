 »   »  ICQ vytvorila novú komunikačnú appku so starým názvom

Mlocik97

ICQ prináša novú appku ICQ New (resp. len ICQ), ktorá by mala dohnať konkurenciu vo funkcionalite. Mohlo by to znamenať návrat „starej“, resp. novej komunikačnej aplikácie.

Je dostupná pre Windows, Linux, aj macOS, ale aj pre mobilné zariadenia Android a iOS. Taktiež je k dispozici aj webová verze na web.icq.com.

V rámci ICQ bolo vylepšené veľké množstvo vecí, vrátane pridaných kanálov, API pre botov, zdielanie obrazovky či nejaké stickers. Okrem toho je možné zdielané súbory otvárať/prehrávať priamo v aplikácii.

Jedinou nevýhodou je absencia lokalizácií, teda jazykov v ktorej by aplikácia bola k dispozícii.