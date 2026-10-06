IFPI chce dostat yt-dlp na evropský pirátský seznam

IFPI, neboli Mezinárodní federace hudebního průmyslu, žádá Evropskou komisi o rozšíření seznamu známého jako Counterfeit and Piracy Watch List. Mezi jinými subjekty by na něj ráda dostala i velmi populární nástroj yt-dlp, sloužící ke stahování streamů nejen z YouTube.
Vidění nástroje yt-dlp optikou organizace zastupující hudební průmysl si jistě představit dokážeme a smysl dává, na druhou stranu pořád platí, že je to to samé jako chtít zakázat prodejce nožů, protože s nimi jdou páchat zločiny. Nicméně již v roce 2020 obdobná organizace RIAA dosáhla pomocí DMCA požadavku, tedy v rámci americké jurisdikce, stažení předchůdce projektu yt-dlp, nástroje youtube-dl, z GitHubu. RIAA tedy argumentovala, že youtube-dl obchází šifrování YouTube, nicméně týden poté se repozitář na GitHub vrátil a GitHub založil fond na obranu vývojářů před podobnými praktikami.
TorrentFreak shrnuje, že v německu byly podobné požadavky úspěšnější, ale zatímco projekt youtube-dl de facto nikdy nebyl zničen, vývojáři se přesunuli postupně na jeho fork, současný yt-dlp, na který dnes i původní stránka projektu přesměrovává. Netřeba dodávat, že yt-dlp je jeden z nejúspěšnějších, nejpopulárnějších a nejvýznamnějších projektů na GitHubu, pročež jej IFPI logicky považuje za problém. Proto jej chce na seznam pro rok 2027 zařadit. V požadavku vyjmenovává i původního hlavního vývojáře a tři současné, kteří na projektu pracují.
Zajímavé je, že IFPI nepožaduje žádné jiné konkrétní akce proti yt-dlp. Spíše to vypadá jako příprava půdy na budoucí konání. Avšak s ohledem na otevřenou povahu projektu a myriády jeho forků lze předpokládat, že IFPI přinejlepším zaseje vítr a sklidí bouři.
Více v PDF návrhu vystaveného na TorrentFreaku. Co je na tomto návrhu pikantní, je skutečnost, že obsahuje desítky dalších služeb včetně X (Twitter), Discord, Vimeo, Cloudflare ad.