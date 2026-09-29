Root.cz  »  Webové prohlížeče

Igalia pracuje s Valve na lepším běhu Firefoxu na Steam Decku

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Steam Deck OLED Autor: Valve
Steam Deck OLED
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Vývojáři společnosti Igalia se za přispění Valve aktuálně věnují zlepšení uživatelského zážitku z používání webového prohlížeče Firefox na přenosné konzoli Steam Deck. Zážitek to aktuálně moc velký není, ale co je v plánu nyní na Torontské konferenci XDC 2026 popsal Eri Pazos Pérez z Igalia (viz jeho prezentace na XDC 2026 Toronto).

Práce se točí mimo jiné kolem běhu Firefoxu nativně na Waylandu s kompozitorem Gamescope za použití protokolu wl_compositor. Pochopitelně jde o snahu překonat omezení, která Firefox v takovém použití má s X11, například trhání obrazu při dotykovém ovládání, použití gamepadu jako vstupního zařízení, nakládání s notifikacemi či v oblasti podpory HDR videa. Díky open-source povaze se tyto věci budou postupně propisovat do projektu Firefox jako takového.

Více Eri v čase 6 hodin 9 minut:

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Anketa

Budete se účastnit LinuxDays 2026?

Zobraz výsledek


Odborné školení Hacking v praxi s etickým hackerem Lukášem Antalem
VÍCE INFO