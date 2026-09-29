Igalia pracuje s Valve na lepším běhu Firefoxu na Steam Decku

Vývojáři společnosti Igalia se za přispění Valve aktuálně věnují zlepšení uživatelského zážitku z používání webového prohlížeče Firefox na přenosné konzoli Steam Deck. Zážitek to aktuálně moc velký není, ale co je v plánu nyní na Torontské konferenci XDC 2026 popsal Eri Pazos Pérez z Igalia (viz jeho prezentace na XDC 2026 Toronto).
Práce se točí mimo jiné kolem běhu Firefoxu nativně na Waylandu s kompozitorem Gamescope za použití protokolu
wl_compositor. Pochopitelně jde o snahu překonat omezení, která Firefox v takovém použití má s X11, například trhání obrazu při dotykovém ovládání, použití gamepadu jako vstupního zařízení, nakládání s notifikacemi či v oblasti podpory HDR videa. Díky open-source povaze se tyto věci budou postupně propisovat do projektu Firefox jako takového.
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