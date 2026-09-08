Ikey Doherty (Solus / Budgie / AerynOS / Clear Linux) zase něco chystá

Vývojář Ikey Doherty toho světu dal už poměrně hodně. Stojí mimo jiné za linuxovou distribucí Solus a desktopem Budgie. Později pracoval na tom, co dnes známe jako AerynOS. Dále pracoval v Intelu na Clear Linuxu, který Intel před časem zaříznul.
Nyní po jisté odmlce je Ikey zpátky. Tak nějak. Neplánuje spustit žádné nové přelomové distro, nicméně, jak ukazuje jeho Youtube kanál, chce komentovat, jak by podle něj měla next-gen linuxová distribuce vypadat, včetně nového balíčkovacího správce. Nešetří silnými slovy jako že „vyhlašuje válku současnému světu linuxových systémů“ s tím, že cílem jeho snah je něco jako Clear Linux zkřížený se SerpentOS (nyní AerynOS). Mělo by jít o zdrojově založenou, plně optimalizovaný, přívětivý a immutable systém s využitím jazyka Rust všude, kde to jen bude možné, a naopak zcela bez použití LLM.
Takže se nechme překvapit, jak to tedy Ikeymu s tím vývojem-nevývojem vyjde, tak či onak by z toho mohlo vzejít něco minimálně velmi zajímavého, co však světel RHELů a podobných asi nijak nezatřese.