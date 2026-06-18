Iniciativa Stop Killing Games neuspěla s návrhem zákona u Evropské komise

O evropské iniciativě Stop Killing Games jsme se na Rootu několikrát zmiňovali. Jejím cílem je zabránit zničení počítačových her po vypnutí serverů, zajistit ochranu spotřebitelů a zachování her jako kulturního dědictví. V rámci jejich aktivit se podařilo sepsat petici a získat pod ni 1,3 milionů podpisů. S ní vyrazili zástupci na slyšení do Evropské komise.
Evropská komise odmítla navrhnout zákon [PDF], který by vydavatelům ukládal povinnost zajistit, aby i videohry, jejichž prodej byl ukončen, zůstaly hratelné. Místo toho plánuje vypracovat dobrovolný kodex pro odvětví, který se bude týkat transparentnosti a uchovávání her po ukončení jejich životního cyklu.
V úplném sdělení Komise se uvádí, že zákonná povinnost zajistit hratelnost her, jak požaduje tato iniciativa, „by nebyla přiměřená“. Komise poukázala na obavy týkající se práv duševního vlastnictví, důvěrných obchodních informací, nákladů vydavatelů a potenciálních rizik v oblasti kyberbezpečnosti či bezpečnosti poté, co hry přestanou být podporovány.
Kodex chování by mohl zahrnovat transparentnější označování v obchodech ohledně možného ukončení podpory her, jakož i posílení partnerství mezi vydavateli a institucemi zabývajícími se kulturním dědictvím za účelem zachování her. Vydavatelé by však nebyli ze zákona povinni poskytovat offline opravy, nástroje pro provozování soukromých serverů ani jiné způsoby, jak by hráči mohli pokračovat v přístupu ke hrám po skončení oficiální podpory.
Komise rovněž argumentovala tím, že stávající spotřebitelské právo EU již poskytuje určité záruky, včetně požadavků na transparentnost, délku trvání smlouvy, podmínky ukončení a možné vrácení peněz, pokud by ukončení provozu bylo v rozporu se smlouvou nebo s přiměřenými očekáváními spotřebitele.
Hnutí Stop Killing Games uvedlo, že ve svém úsilí o přijetí legislativy nepoleví. Podle zástupců iniciativy nebyl tento výsledek neočekávaný a zástupci projektu na něj byli připraveni. Nyní prý usilují o to, aby poslanci Evropského parlamentu namísto toho začlenili návrhy Stop Killing Games do zákona o digitální spravedlnosti (Digital Fairness Act).