Instalátor Anaconda pro Fedoru 41 přejde z X11 na Wayland

Autor: Fedora Project

Nejnovější věcí schválenou The Fedora Engineering and Steering Committee je přepracování stávajícího Fedořího instalátoru Anaconda do podoby nativní Wayland aplikace. Jak se pozdržely práce na novém instalátoru postaveném na webových technologiích až k Fedoře 42, která vyjde v příštím roce, bylo navrženo a schváleno, že Anaconda bude přepsána pro Wayland.





Až dosud běží Anaconda jako X11 aplikace nad XWaylandem, sama Fedora přepnula své výchozí prostředí GNOME na Wayland před 8 lety, zde je vše už běžnou záležitostí. Cílem samozřejmě je se co nejdříve zbavit všech X11 (X.Org) závislostí a učinit z výhozí edice Fedory výhledově ryze Waylandí distribuci.

Spolu s přechodem Anacondy na Waylandu bude nasazena i jiná GUI podpora pro RDP, místo TigerVNC bude použit GNOME Remote Desktop, a to z důvodů bezpečnosti i výkonu. Řešena ještě budou jistá specifika Waylandu týkající se nakládání s klávesnicí – v tuto chvíli má Anaconda určité potíže s rozloženími klávesnice. Podrobnosti shrnuje záznam na Wiki Fedory.