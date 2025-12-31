Instalátor Arch Linuxu přidává podporu CUPS, rEFInd, IWD, COSMIC a širší možnosti správy napájení

V lednu 2026 očekáváme refresh instalačních obrazů Arch Linuxu. Ta přijde na svět s aktualizovaným instalátorem, který lze už nyní v podobě verze Archinstall 3.0.15 zkoušet již nyní. Přináší řadu podstatných novinek.
Archinstall 3.0.15 přináší možnost instalace tiskového serveru CUPS, podporu bootování s pomocí správce rEFInd, použití démona bezdrátových sítí Intel IWD jako zvoleného síťového backendu, dále přidává podporu Power Profiles Daemon či Tuned jako použitého řešení pro správu napájení u nových instalací.
V neposlední řadě pak nová verze instalátoru přináší podporu prostředí COSMIC, které až dosud bylo schované pod vlaječkou
--advanced. Další vylepšení pak zahrnují automatické nastavení Zram, dynamické velikosti u LVM root, explicitně povolené přídavné repozitáře a samozřejmě i nějaké ty opravy chyb a drobnější vylepšení. Přibyla také lokalizace do kurdštiny.