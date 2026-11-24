Připravovaná verze 26 instalátoru Agama přinese volitelný server využívající Model Context Protocol (MCP). Tato technologie umožní AI asistentům bezpečně a strukturovaně řídit instalaci operačního systému.
„Nainstaluj na tento počítač openSUSE Tumbleweed s prostředím GNOME, použij Btrfs na disku NVMe a vytvoř uživatele jménem tux,“ uvádí jako příklad Ancor González Sosa z týmu YaST ve společnosti SUSE.
Jak takový požadavek proměnit ve skutečnost pomocí AI agenta? Novou funkcionalitu si již nyní můžete vyzkoušet v nočních sestaveních instalátoru Agama. Více se dozvíte v nejnovějším článku na blogu projektu Agama.