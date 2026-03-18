InstallFest má program, proběhne o víkendu 28. a 29. března

Petr Krčmář
Dnes
Organizátoři tradiční konference InstallFest zveřejnili podrobný program, ve kterém najdete desítky přednášek a pět prakticky zaměřených workshopů. Těšit se můžete na mobilní telefony se svobodnými operačními systémy, linuxové distribuce, otevřený hardware, vývoj, počítačové sítě a další témata.

Konference proběhne o víkendu 28. a 29. března opět na Elektrotechnické fakultě ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Vstup je zdarma a záznamy samozřejmě budou. Přijďte si popovídat s šikovnými lidmi mnoha oborů a naučit se něco nového.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO