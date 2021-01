Intel: cizí procesy v našich továrnách představují možnost

Autor: Intel

Šéf Intelu v nedávném rozhovoru nastínil možný budoucí obraz výrobních procesů ve svých továrnách. Pokud se tak stane, Intel nakonec zvolí kompromisní řešení: nebude čipy vyrábět například u TSMC, ale licencuje si její technologii a tu nasadí ve vlastních továrnách.

Je nesporné, že právě vlastnictví řady vlastních vysokokapacitních továren je velkou výhodou Intelu oproti třeba AMD či Nvidii. Pokud si bude moci Intel licencovat cizí výrobní procesy a ty přenést do svých továren, nebude bojovat o zoufale nedostačující výrobní kapacity u TSMC a ze situace nakonec může vzejít jako vítěz, aniž by vyřešil tragičnost vlastních výrobních procesů 10nm a 7nm generace. A buď se z tohoto stane nový model fungování Intelu, nebo mu to pomůže překlenout toto těžké, již několikaleté období.

Berme tuto reakci Boba Swana i jako odpověď některým investorům, kteří volali po oddělení továren Intelu do samostatného podniku.