Intel Compute Runtime 24.45.31740.9 připraven na vydání karet Arc B580 Battlemage

Autor: Intel Intel Battlemage

Vedle všemožných ovladačů, které už s podporou prvního modelu generace Battlemage, tedy karty Arc B580, počítají, vydává nyní Intel i novou verzi výpočetního balíku Compute Runtime 24.45.31740.9 a víceméně tak dovršuje přípravy na uvedení B580 na trh, které proběhne za zhruba jeden týden.





V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné poznámky k nové verzi, ze které by šlo vyčíst případné novinky či vylepšení podpory OpenCL / Level Zero, Phoronix tak v kontextu připomíná, že první produkty s generací architektury Xe2, tedy mobilní procesory Lunar Lake, mají produkční podporu Level Zero 1.6 a OpenCL 3.0. Lze tedy předpokládat, že Intel zde zajišťuje hlavně podporu běhu s B580, kdy výpočetní stránka věci (včetně AI / strojového učení) je jednou z hlavních novinek, o kterých výrobce u nové generace GPU hovoří.

Klíčovou pro případný úspěch Arc B80 mezi zájemci o koupi může být i cenová politika, kdy Intel nastavil výchozí cenu za 249 USD. Jaká bude reálně v českých e-shopech, se dozvíme za několik dnů, čistým přepočtem lze předpokládat cenovou hladinu na úrovni GeForce RTX 4060, která se nyní pohybuje lehce pod 7 500 Kč. Je úspornější, na druhou stranu nabízí jen 8 GB grafické paměti a na Linuxu bezproblémový chod pouze s uzavřeným ovladačem se všemi jeho specifiky.