Intel má úpravu jádra, které bude hlásit starý mikrokód jako zranitelnost

Autor: Depositphotos

Vývojář Intelu Dave Hansen poslal včera do LKML návrh, aby jádro hlásilo zastaralý mikrokód procesoru jako zranitelnost. Dave říká, že v současnosti prakticky není možné provozovat starý mikrokód a zároveň pokládat počítač za bezpečný. Zranitelnost navrhuje zobrazit pomocí „Vulnerable“ pohromadě s ostatními zranitelnostmi v souboru:





/sys/devices/system/cpu/vulnerabilities/old_microcode

Otázkou zůstává, který mikrokód bude považován za bezpečný. Dave se přiklání k názoru, že by to měl být nejnovější, který je možné nahrát z operačního systému. Může se stát, že verze z firmwaru na desce bude ještě novější. Ta by pak byla také považována za bezpečnou. Uvidíme, jestli se návrh dostane do jádra a jak bude přizpůsoben pro AMD.

(Zdroj: Phoronix)