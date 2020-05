 »   »  Intel NUC 11 Extreme nabídne TigerLake-U i GeForce GTX 1660 Ti

V rámci řady minipočítačů NUC typicky Intel používá vlastní hi-end produkty, tedy zejména CPU s nejvyšší verzí integrované grafiky s vlastní eDRAM – aktuálně třeba Core i7 8559U Coffee Lake s Iris Plus Graphic 655. Zkusil i konkurenční GPU, když u modelů řady Hades Canyon zkombinoval své CPU Core i7 8809G Kaby Lake G s grafickým procesorem AMD Radeon RX Vega M GH na stejném pouzdře čipu. Tato spolupráce ale tímto modelem skončila.

Nyní se blíží vydání příští generace NUC, konkrétně modelů NUC 11 Extreme. Ty ponesou 10nm CPU rodiny TigerLake-U a k němu navíc samostatnou grafiku GeForce GTX 1660 Ti. Těmi Intel doplní jinou řadu NUC, Panther Canyon, která sází na TigerLake-U s vlastním iGPU na bázi očekávané architektury Intel Xe.

Z uniknuvšího testu vyplývá, že CPU jádra TigerLake-U běhají na Turbo frekvenci až 4,4 GHz (to jde stále ještě o vývojový vzorek). V kitu je notebooková verze GTX 1660 Ti, která má TDP 80 W, což do vzdálenějšího budoucna zavdává potenciál, že do NUC by se mohly vejít též 80W notebookové GeForce RTX 2070 Max-Q (Super) či dokonce hi-end model GeForce RTX 2080 Super Max-Q.