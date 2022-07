Intel odsouvá Gen9 GPU Skylake až Comet Lake do režimu Legacy

Autor: Depositphotos

Nedlouho po oznámení konce podpory starších CPU jader v rámci Computer Runtime oznamuje Intel též přesun podpory integrovaných GPU jader 6. až 10. generace Core, tedy GPU Gen9, do legacy režimu. To znamená, že aktualizace už budou do ovladače přicházet pouze jednou za čtvrt roku a půjde o opravy, nikoli novou funkcionalitu.

Změna se v tuto chvíli týká ovladače pro platformu Windows, indikuje však že Intel odsouvá procesorové generace Skylake až Comet Lake na druhou kolej (a z hlediska GPU už plně soustředí síly pouze na Gen12/Xe).

Principiálně na Linuxu toto nemusí být zásadní problém, neb ovladač Intelu je open-source a komunita nezřídka ukazuje, že je schopna doplňovat funkcionalitu i po letech od ukončení podpory výrobcem (což nyní ještě ani není na pořadu dne).