Intel ohlásil GPU řady D / Crescent Island, karta s 480 GB LPDDR5X cílí na AI

Příští generace výpočetních procesorů a produktů Intel má své jméno a parametry. Novou řadu Crescent Island cílí Intel na AI a daotvá centra. GPU nesou architekturu Xe3P.
Vlajkový model D270 je karta osazená procesorem s 32 Xe3P jádry + 256 XMX Xe3P jádry pro maticové výpočty, doprovázeným 480 GB LPDDR5X paměti. Chlazen je vzduchově při spotřebě 350 W, využívá pak rozhraní PCI Express 5.0.
Doplňme za prvé, že toto nemá nic společného s grafickými kartami pro hráče, Intel pochopitelně cílí na trhy, kde jsou zisky násobně větší, ostatně totéž platí i pro jiné (např. Nvidia de facto skončila s GeForce RTX 5090, všechny velká Blackwell GPU také posílá do výpočetních produktů pro AI). Za druhé dodejme, že podpora pro Crescent Island je už řadu týdnů v přípravě, takže Linuxový ovladač bude hotov včas pro zahájení prodejů této modelové řady.