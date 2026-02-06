Intel oznámil přípravu vlastních grafických procesorů

Generální ředitel společnosti Intel Lip-Bu Tan potvrdil, že společnost plánuje vyrábět grafické procesory (GPU).
Právě jsem najal hlavního architekta GPU a je velmi dobrý. Jsem velmi rád, že se ke mně připojil, řekl Tan.
V rozhovoru pro agenturu Reuters v rámci konference Cisco AI Summit Tan uvedl, že se se svými GPU se zaměří na datová centra, kde v posledních letech slaví obrovské byznysové úspěchy společnost Nvidia.
Je to spojené s datovými centry, řekl Tan.
Spolupracujeme se zákazníky a poté chceme definovat, co zákazníci potřebují.
Tan prohlásil, že několik zákazníků se intenzivně zajímá o zakázkovou výrobu čipů společností Intel, známou pod názvem Intel Foundry. Zájem se podle jeho slov týká výrobní technologie Intel 14A. Sériová výroba bude pravděpodobně zahájena ještě v tomto roce.