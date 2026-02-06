Root.cz  »  Periferie  »  Intel oznámil přípravu vlastních grafických procesorů

Intel oznámil přípravu vlastních grafických procesorů

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Intel Arc A770 Autor: Intel
Intel Arc A770

Generální ředitel společnosti Intel Lip-Bu Tan potvrdil, že společnost plánuje vyrábět grafické procesory (GPU). Právě jsem najal hlavního architekta GPU a je velmi dobrý. Jsem velmi rád, že se ke mně připojil, řekl Tan.

V rozhovoru pro agenturu Reuters v rámci konference Cisco AI Summit Tan uvedl, že se se svými GPU se zaměří na datová centra, kde v posledních letech slaví obrovské byznysové úspěchy společnost Nvidia. Je to spojené s datovými centry, řekl Tan. Spolupracujeme se zákazníky a poté chceme definovat, co zákazníci potřebují.

Tan prohlásil, že několik zákazníků se intenzivně zajímá o zakázkovou výrobu čipů společností Intel, známou pod názvem Intel Foundry. Zájem se podle jeho slov týká výrobní technologie Intel 14A. Sériová výroba bude pravděpodobně zahájena ještě v tomto roce.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Google mění podobu Gemini v Chromu

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI