Intel představuje architekturu Lunar Lake s pamětí integrovanou v procesoru

Autor: Intel

Intel odhalil některé další technické detaily o svém připravovaném procesoru Lunar Lake. Půjde o novou generací mobilních procesorů Core Ultra, která navazuje na loňský Meteor Lake. Bude mít dva typy jader: efektivní E-jádra a výkonná P-jádra. Intel také prozradil, že půjde o kombinaci 4E+4P s vypnutým hyper-threadingem. Přidělování jednotlivých úloh závisí na operačním systému, jehož plánovač musí v reálném čase provádět úpravy nastavení vyvažující efektivitu s výpočetním výkonem v závislosti na intenzitě pracovní zátěže.

Půjde také o první procesor Intel, který bude mít paměť RAM integrovanou přímo v procesoru. K dispozici bude až 32 GB paměti LPDDR5X, která bude uspořádaná jako dvojice 64bitových a nabízí tedy celkem 128bitové paměťové rozhraní. Podle výrobce to snižuje paměťovou náročnost až o 40 procent a šetří to místo na základní desce. Bohužel to také vylučuje použití klasických paměťových modulů a znemožňuje to paměť nezávisle navyšovat.

Procesory Lunar Lake by měly být na trhu ve druhé polovině letošního roku. Po nich jsou v plánu procesory Arrow Lake určené pro desktopové počítače. Půjde o procesory s novou architekturou, která bude využívat výkonná jádra s názvem Lion Cove a malá efektivní jádra s názvem Skymont.