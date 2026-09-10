Intel se opět chystá na přelomu roku navýšit ceny o 10 %

Společnost Intel údajně chystá zvýšení cen procesorů o 10 %. Mělo by jít o třetí zdražení během jednoho kalendářního roku. Jedno proběhlo v prvním čtvrtletí roku 2026 a druhé v červenci. K těmto nárůstům dochází v souvislosti se snahou společnosti dosáhnout vyšších hrubých marží u svých produktů na zmenšujícím se trhu s osobními počítači.
Veřejně o tom mluví sami zástupci Intelu, ve zprávě o výsledcích hospodaření firmy finanční ředitel David Zinsner připsal meziroční nárůst tržeb v segmentu klientů o 13 % vyšší průměrné prodejní ceně, nikoli vyššímu objemu prodeje. Intelu se tak zvyšováním cen daří částečně řešit vlastní vleklé problémy na trhu s procesory.
Zdroje neuvádějí, kterých produktů by se mělo zvýšení cen týkat. Lze ale předpokládat, že se zvýšení nejprve projeví v mobilní a serverové divizi Intelu a teprve poté v segmentu stolních počítačů. Intel prý na březen chystá uvedení nových významných produktů. Konkurenční AMD na to pak naváže uvedením vlastních novinek v průběhu června a července.