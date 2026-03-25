Intel uvedl Arc Pro B70 s 32GB GDDR6 a 365 TOPS Int8

David Ježek
Dnes
Intel Arc Pro B70 a B65 Autor: Intel
Vedle procesorů Core Ultra Series 3 generace „Panther Lake“ a Xeonů 600 pro pracovní stanice ohlašuje i třetí díl skládačky, profi grafickou kartu Arc Pro B70. Ta je vybavena velkým GPU generace „Battlemage“ s aktivními 32× Xe jednotkami, 32GB 256bit GDDR6 pamětí a spotřebou 230 W (obecně 160 až 290 W). Právě velikost paměti bude hlavním tahákem, neb superpředražené GeForce RTX 5090 jsou bídně dostupné a Radeon AI PRO R9700 od AMD to sám asi nevytrhne – konkurence vždy přijde vhod.

Vedle Arc Pro B70 uvede Intel také nižší model Arc Pro B65, parametrově se blížící spíše B60.

Karty míří na profesionální segment, konkrétně AI a strojové učení, tvůrce obsahu a další. Intel tvrdí, že jeho model Arc Pro B70 má 2,2× větší kontextové okno, je až 6,2× rychlejší v odezvě na multi-agent/multi-user zatížení a zvládá až 2× víc tokenů/dolar ve srovnání s konkurencí. Cena modelu B70 je stanovena na 949 dolarů, což může hrát roli v tomto porovnání, které Intel prezentuje (zmíněný Radeon se prodává kolem 40 tisíc Kč).

Intel Arc Pro B70 je na trhu ode dneška. Vedle karty přímo od Intelu ji nabízejí či nabídnou i značky ARKN, ASRock, Gunnir, Maxsun a Sparkle. Tolik dnes ke kartě postavené na GPU „BMG-G31“, která dle některých byla v minulých měsících a letech už minimálně dvakrát zrušená, stejně jako všechny další budoucí produkty Intelu, které zamíří na trh, sic třeba s velkým zpožděním.

Podrobněji u kolegů na Cnews.cz.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Netflix v Česku znovu zdražuje

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

