Intel vydal grafické karty Alchemist s podporou ray tracingu a kódování do AV1

Autor: Depositphotos

Už nejméně pět let se mluví o tom, že Intel připravuje vlastní samostatné grafické karty řady Arc. Ty měly vyjít už před dvěma lety, ale nakonec se vše ještě několikrát odložilo a posunulo. Nyní je to tady a Intel představil vlastní architekturu Alchemist, kterou najdeme v prvních velkých herních grafických čipech. Nejprve pro notebooky, později i pro desktopové počítače.

Čip je rozdělen do jednotlivých bloků nazvaných Render Slice, přičemž každý obsahuje shadery, rasterizační, texturovací i geometrické jednotky, jednotky pro raytracingovou grafiku a jednotku pro maticové výpočty určené pro umělou inteligenci. V první architektuře Alchemist by jedna Render Slice měla obsahovat 512 shaderů. Jako první přišla na trh varianta s označením ACM-G11, která má dva Render Slice a má tedy 8 Xe jader (1024 shaderů, 128 jednotek XMX) a 8 raytracingových jednotek.

Zajímavé také je, že by mělo jít o vůbec první čip, který je schopen hardwarově kódovat video do formátu AV1. Pracovat je možné až do rozlišení 8K, s přesností 10bitů na YUV složku. Pro uživatele by to mělo znamenat vysokou energetickou efektivitu a výkon, zároveň ale na rozdíl od pomalejších softwarových řešení nebude hardwarové řešení tak pružné a konfigurovatelné.