Intel vydal Meteor Lake, výkon i na Linuxu nic moc

Nová generace procesorů Core, kterou Intel nakonec pouští pouze do notebooků (v desktopech její roli zastupuje „Raptor Lake Refresh“) je na světě . Podle testů to vypadá, že tu a tam dokáží nové procesory srovnat krok s aktuální nabídkou AMD, avšak většinou prohrávají a výrazně prohrávají v energetické efektivitě.





Kromě obligátního balíku testů na všemožných hardwarových webech (viz přehled u nás na Cnews) už novinku otestoval i Phoronix. K dispozici dává více než tři stovky různých dílčích testů. Ty svorně ukazují, že prozatím toho hodně chybí v optimalizacích CPU scheduleru, kdy nedochází k optimálnímu rozdělování zátěže mezi tři typy CPU jader, kterými procesory Meteor Lake disponují. Z celkových aktuálně 370 měření u Phoronixu v celých čtyřech pětinách vítězí Ryzen 7 7840U nad novým Core Ultra 7 155H, průměr ze všech testů pak říká, že Ryzen je o 28 % rychlejší. Core má přitom vyšší spotřebu.





S ohledem na výsledky je tak zjevné, proč Intel nové procesory nepustil i do desktopového segmentu: patrně by zde nepodávaly zásadně lepší výkon, ani by nepřinesly zlepšení energetické efektivity a pouze by tak zvyšovaly výrobní náklady, neb většina kousků křemíku v Meteor Lake je vyráběna u TSMC 6nm, resp. 5nm procesem, pouze vlastní CPU dlaždice Intelu je vyráběna u Intelu procesem Intel 4 („7nm“).