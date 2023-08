Intel XeSS 1.2 je tu, stále s binárními bloby z Windows

Autor: Intel

Intel Xe Super Sampling, tedy balík pro AI upscaling zejména s kartami Intel Arc, má novou verzi SDK. Stejně jako pro první ostrou verzi 1.0, i pro novou 1.2 platí, že stále nejde – navzdory proklamacím Intelu – o open-source projekt, neboť vedle pár vzorových a hlavičkových souborů to celé stojí a padá s DLL knihovnami z Windows verze a tudíž se té věci nikdo nemůže podívat pod pokličku.