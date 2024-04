Intel zrychluje běh svých integrovaných GPU i karet Arc až o desítky procent

Autor: Intel

Nový ovladač pro GPU Intel ve verzi 31.0.101.5444 přináší na platformě Windows zrychlení běhu řady her o jednotky až desítky procent. Pro velké grafické karty rodiny Arc jde o zrychlení až o 36 % v Need for Speed: Heat, pro iGPU se nejvíc nový ovladač posouvá o 48 % u hry Mass Effect Legendary Edition.





Pro Linux to samo o sobě není zajímavé, nicméně ukazuje se, že Intel a jeho softwarový tým dále pracuje na podpoře GPU, kterým poslední měsíce mnoho lidí předpovídá konec (plus ukončení druhé genrace Battlemage před jejím uvedením na trh). Pozitivní zprávou je, že posuv výkonu ve hrách se týká i integrovaných jader Xe-LPG v nejnovějších procesorech Core Ultra, pročež testy z doby uvedení na trh už opravdu nemají platnost, ostatně i konkurenční integrované i velké Radeony si také vedou lépe díky řadě optimalizací a u AMD zejména stále vylepšovanému AI upscalingu FSR.





Bohužel pro Intel ani tato nová verze ovladačů nezmiňuje posuv k lepšímu v klidové spotřebě GPU.