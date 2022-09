Intel zveřejnil XeSS SDK 1.0, otevírání kódu Xe Super Sampling začíná

Autor: Intel

Nvidia má DLSS (Deep Learning Super Sampling), AMD má FSR (FidelityFX Super Resolution), Intel svou variantu upscalovacího balíku nazývá Xe Super Sampling, zkráceně XeSS. Projekt je oproti oběma konkurenčním pochopitelně ve skluzu (Intel naskočil do této sféry se zpožděním v řádu let), nicméně ke cti mu přičtěme, že zde Intel slušně investuje do vývoje a XeSS bude nakonec dostupný pod otevřenou licencí. V tuto chvíli procesorový gigant vydává první verzi SDK, vše pod Intel Simplified Software License.





Technologie XeSS společnosti Intel je v mnohém podobná DLSS, případně FSR, Intel zde také hovoří o AI-řízeném běhu. Uvedení přichází ve stejné době jako oznámení data uvedení „velké“ grafické karty Intel Arc Graphics A770 plánované na 12. října tohoto roku.





V tuto chvíli je XeSS k dispozici pro Windows v implementaci pro DirectX 12 (tedy zatím žádný Linux + Vulkan), přičemž úvodní balík her s podporou XeSS jsou pochopitelně tituly pro Windows. Uvidíme, jak bude časem nabíhat podpora na linuxové platformě, kde by otevřenost kódu mohla být ku prospěchu.