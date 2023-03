Intenzita DDoS útoků na české firmy roste, nejvíce jich míří z Ruska

Autor: Depositphotos

Počet DDoS útoků na české firmy v únoru sice klesl, zvýšila se ale intenzita jednotlivých útoků. Po několika měsících se totiž opět objevily útoky s intenzitou vyšší než 150 Gbps. U průměrného útoku je přitom tato hodnota přibližně desetkrát menší. Zároveň již druhý měsíc po sobě nejvíce útoků míří z Ruska. Stále pak platí trend, že útočníci napadající servery provozující služby či internetové stránky více hledají úplně nové cesty svých DDoS útoků a prodlužují dobu jejich trvání.





Vyplývá to z pravidelné měsíční analýzy statistik provozu služeb FlowGuard české společnosti ComSource, která se zaměřuje na kyberbezpečnost a síťovou infrastrukturu. I když celkový počet klesl, rostla intenzita jednotlivých útoků. V únoru jsme po několika měsících klidu několikrát zaznamenali útoky s intenzitou přesahující 150 Gbps. Běžně jsou přitom tyto hodnoty na úrovni do přibližně 30 Gbps. Navíc se výrazně zvýšil podíl útoků využívajících protokol UDP. Ty jsou obvykle založené na vytváření dotazů na běžné aplikační služby, u kterých je požadovaná odpověď zpravidla mnohem větší než původní dotaz. Útočník pak podvrhne místo své IP adresy adresu cíle útoku a všechny odpovědi těchto služeb tak směřují na nic netušící cíl, který se zahltí nadměrným provozem, říká Jaroslav Cihelka, expert na kybernetickou bezpečnost a spolumajitel společnosti.





Posledních několik měsíců roste podíl útoků přímo na aplikační vrstvě. To útočníkům umožňuje efektivně zvýšit dopad útoků a servery provozující služby jednodušeji zahltit i menší intenzitou síťového provozu. V kombinaci se zranitelností méně obvyklých internetových protokolů to ukazuje na nutnost zabezpečení nových míst v rámci firemní IT infrastruktury.

Podle přehledu DDoS útoků v únoru překročil počet zemí, ze kterých na firmy a instituce v České republice útoky mířily, hodnotu 200. Nejvíce útoků bylo z Asie, ta kralovala i žebříčku intenzity útoků. Tento kontinent si tak v uplynulém měsíci prohodil místo s Evropou. Z pohledu zemí bylo druhý měsíc po sobě nejvíce útoků z Ruska, nejintenzivnější útoky pak směřovaly z Vietnamu. Celkový objem odfiltrovaného škodlivého provozu v únoru oproti předchozímu měsíci vzrostl, což souvisí s velkou intenzitou jednotlivých útoků.

(Zdroj: Tisková zpráva)