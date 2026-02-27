Root.cz  »  Bezpečnost  »  iPhone a iPad dostaly povolení pracovat s tajnými dokumenty NATO

iPhone a iPad dostaly povolení pracovat s tajnými dokumenty NATO

Patrik Žák
Dnes
iPad a iPhone Apple Autor: Shutterstock

Apple oznámil, že iPhone a iPad se staly prvními a jedinými spotřebními zařízeními na světě, která splňují přísné požadavky NATO na ochranu utajovaných informací. Zařízení s iOS 26 a iPadOS 26 jsou nyní certifikována pro práci s utajovanými daty až do úrovně NATO RESTRICTED.

Schválení předcházelo důkladné bezpečnostní hodnocení ze strany německého Spolkového úřadu pro informační bezpečnost (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zkráceně BSI). Němečtí odborníci provedli rozsáhlé technické analýzy, komplexní penetrační testy a hloubkovou bezpečnostní revizi celé platformy. iPhone a iPad už dříve získaly souhlas pro práci s utajovanými daty německé vlády, a právě na základě těchto výsledků bylo možné rozšířit certifikaci na celou alianci NATO. Prezidentka BSI Claudia Plattnerová k tomu uvedla, že bezpečná digitální transformace je možná jedině tehdy, pokud je informační bezpečnost zohledněna od samého počátku vývoje mobilních produktů.

Certifikace se opírá o celou řadu bezpečnostních prvků, které jsou součástí každého moderního iPhonu a iPadu. Patří mezi ně Secure Enclave na čipech Apple Silicon, který chrání šifrovací klíče a biometrická data, biometrická autentizace prostřednictvím Face ID a Touch ID, špičkové šifrování dat a relativně nová funkce Memory Integrity Enforcement (MIE), která chrání integritu paměti zařízení na hardwarové úrovni.

Bylo by nespravedlivé hovořit o tomto milníku bez zmínky o ekosystému Android, a především o Samsungu, který je v oblasti mobilní bezpečnosti nejsilnějším konkurentem Applu ve vládním sektoru. Samsung Knox získal celou řadu prestižních certifikací zařízení Galaxy byly již v roce 2014 prvními spotřebními mobilními zařízeními validovanými americkou organizací NIAP pro práci s utajovanými informacemi v rámci programu CSfC (Commercial Solutions for Classified) agentury NSA. Zásadní rozdíl ovšem spočívá v přístupu. Zařízení Samsung vyžadují pro dosažení požadované bezpečnostní úrovně aktivaci platformy Knox, konfiguraci Common Criteria Mode administrátorem a nasazení dalších bezpečnostních vrstev. Apple oproti tomu dosáhl certifikace NATO s běžným, nemodiﬁkovaným iPhonem.

(Zdroj: Apple.com)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Patrik Žák

