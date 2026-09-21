IT workshop v Plzni: šest jazyků, jedna AI, jedna appka a nula pudu sebezáchovy

Dne 30. září 2026 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem Šest jazyků, jedna AI, jedna appka a nula pudu sebezáchovy. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.
Na workshopu si ukážeme praktický experiment o tom, co se skutečně stane, když je kód levný, AI sebevědomá a člověk mdlého ducha. Chtěl kamarádovi koupit knihu. Jenže nevěděl, jestli ji už má. Normální člověk by se zeptal. Ale on je programátor, a tak vytvořil sociální síť pro milovníky knih se 116 API endpointy. A protože se nemohl rozhodnout, v jakém jazyce ji napsat, nechal AI vytvořit její backend šestkrát, pokaždé v jiném programovacím jazyce. Každý agent dostal stejné zadání, stejné testy a stejnou databázi. Přesto si všichni našli svůj vlastní způsob, jak to p*dělat. Kolik to stálo? Jak dlouho to trvalo? Co bylo nejrychlejší? Co sežralo nejvíc paměti? A hlavně: pustili byste něco z toho do produkce?
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