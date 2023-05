ITWorkshop v Plzni: AI manéž aneb jak zkrotit (nejen) ChatGPT

Autor: Pixabay

Dne 31. května 2023 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem AI manéž aneb jak zkrotit (nejen) ChatGPT. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a pivo jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.





LLMs, jako je například ChatGPT, si velmi rychle získaly oblibu napříč celým světem. Jak ale využít jejich skutečnou sílu a co se vlastně děje pod kapotou? Přijďte se to dozvědět na tuto přednášku! Uvidíte nejen embedding, ale i spuštění vlastního modelu na vašem notebooku. Pak se podíváte do budoucnosti a zkusíte odhadnout, zda programátory nahradí umělá inteligence. Více detailů naleznete na Facebooku.