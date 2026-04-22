ITWorkshop v Plzni: implementace SELinuxu

Ve středu 29. dubna 2026 od 18:00 společnost PeoplePath pořádá IT workshop s názvem Implementace SELinuxu – aneb když si zabezpečíte systém i sami před sebou. Akce se koná v salonku v 1. patře v restauraci U Salzmannů v Plzni. Drobné občerstvení a nápoje jsou samozřejmostí a vstupné je zdarma.

Na workshopu se dozvíte, co je SELinux a proč má smysl ho používat pro zvýšení bezpečnosti systémů. Projdete si jeho základní principy, ukážete si první spuštění na serveru a naučíte se analyzovat a vyhodnocovat AVC logy. Vyzkoušíte si tvorbu vlastního SELinux modulu i jeho správu, včetně instalace a odinstalace.

Podíváte se také na integraci konfigurace do nástrojů jako Puppet a dozvíte se, jak řešit monitoring, troubleshooting a dlouhodobý provoz v praxi. Registrujte se v registračním formuláři, protože kapacita míst je omezena. Více detailů naleznete na webu PeoplePath.

