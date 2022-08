Včera vyšlo poslední jádro stabilní řady 5.18 a to 5.18.19. Pokud jádra této řady používáte, přejděte na řadu 5.19.

K dispozici jsou také jádra s dlouhou podporou, která často využívají distribuce. Máte na výběr 5.15 (do října 2023), 5.10 (do prosince 2026), 5.4 (do prosince 2025), 4.19 (do prosince 2024), 4.14 (do ledna 2024) a 4.9 (už jen do ledna 2023).





(zdroj: 9to5linux)