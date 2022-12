Jádro 6.1 mělo velkou regresi ve výkonu kvůli třem řádkům kódu

Do jádra 6.1 se dostala třířádková záplata, která má zarovnávat velké anonymní mapování paměti podle THP (transparent hugepages). To by teoreticky mělo pomoci s TLB (translation lookaside buffer) a mělo by dojít k zvýšení výkonu.





V testu will it scale se však objevil propad výkonu o 95 %. Také čas potřebný ke kompilaci jádra pomocí clang vzrostl o 28 %. Přitom při použití gcc byla kompilace rychlejší asi o 2 %. Protože negativní dopad na výkon je velký, byla záplata se zarovnáváním podle THP zatím odstraněna, dokud se nevyjasní, jak vlastně funguje. Zatím to vypadá, že jádro 6.1 vyjde za týden 11. prosince a mělo by to být také LTS jádro.





(zdroj: phoronix)