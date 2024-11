Jádro 6.13 bude mít PREEMPT_LAZY

Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Jádro Linuxu umožňuje preemptivní multitasking již od verze 2.5.4. Na výběr jsou v současnosti tři možnosti: PREEMPT_NONE pro servery, PREEMP_VOLUNTARY pro desktop a PREEMPT pro desktop s požadavkem na nízké latence. Vybrat je potřeba při kompilaci jádra. Navíc existuje od jádra 5.12 možnost PREEMPT_DYNAMIC, kdy je možné volbu nastavit jako parametr jádra. Bohužel na některých platformách (arm64) je to spojené se značnou dodatečnou režií, proto se nepoužívá. Nejčastěji v distribucích vidíme PREEMPT_VOLUNTARY a třeba Ubuntu navíc nabízí jádra s označením -lowlatency, které právě mají zapnutý plný PREEMPT.





Do jádra 6.13 směřuje PREEMPT_LAZY. Autorem je Peter Zijlstra. Nové líné preemptivní nastavení by mělo být někde mezi plným PREEMPT a PREEMPT_VOLUNTARY. Tedy mělo by mít nízké latence, ale zároveň by nemělo některé úlohy zbytečně zpomalovat, jak právě někdy dělají plně PREEMPT jádra. Výhledově by měl PREEMPT_LAZY nahradit současný PREEMPT_VOLUNTARY.

(zdroj: phoronix)