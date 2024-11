Autor: WD

Do jádra 6.13 se ve středu dostala podpora pro SDUC (Secure Digital Ultra Capacity) karty s kapacitou 2–128 TB. Formát SDUC byl poprvé oznámen v roce 2018, rozšiřuje formát SDXC pro kapacity nad 2 TB.





SDUC podporuje kapacity do 128 TB a přenosové rychlosti do 985 MB/s. Letos byly oznámeny SD karty s kapacitou 4 TB, měly by se začít prodávat příští rok. Do jádra 6.13 se také dostala podpora UHS-II SDXC pro větší přenosové rychlosti SDXC karet.

(zdroj: phoronix)